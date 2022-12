Coupe du monde: En quarts de finale, la Premier League est la mieux représentée

Qatar 2022 : La Premier League est la mieux représentée en quarts de finale

Jack Grealish, Phil Foden et Luke Shaw (de g. à dr.), comme beaucoup d’autres, jouent dans le championnat anglais.

Avec 61 joueurs encore présents au Qatar, sous contrat avec 14 de ses clubs, la Premier League anglaise est le championnat national le plus représenté parmi les huit quart-de-finalistes du Mondial, qui auront lieu vendredi et samedi.

Suivent la Ligue 1 (18 joueurs, 8 clubs), bien aidée par le Paris SG, la Bundesliga (17 joueurs, 8 clubs) et le championnat des Pays-Bas (11 joueurs, 3 clubs), où évoluent de nombreux internationaux néerlandais.

Au niveau des clubs, ce sont les deux Manchester, City et United, qui ont le plus fort contingent de joueurs présents au Qatar avec 11 joueurs chacun. Le Paris Saint-Germain et l’Ajax Amsterdam (7 joueurs) suivent en troisième position.