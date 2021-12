Football : La Premier League lève l’interdiction du sponsoring des clubs par leur propriétaire

Les dirigeants de Newcastle ont été entendus. La Premier League est revenue en arrière et permet à nouveau aux propriétaires de club de signer des contrats de sponsoring.

Les clubs de Premier League ont décidé mardi de lever l’interdiction des contrats de sponsoring entre les clubs et leur propriétaire mise en place mi-octobre et qui semblait surtout viser Newcastle et ses nouveaux richissimes propriétaires saoudiens.