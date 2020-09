Football : La Premier League ne veut pas de spectateurs

Le championnat anglais débute ce samedi. Ses dirigeants ont décidé de renoncer aux matches-tests tant que la règle des 1000 personnes ne sera pas levée. Lourdes pertes financières en perspective.

Le gouvernement avait ouvert cet été la porte à un retour progressif des spectateurs à partir d’octobre. Mais la remontée du nombre de contaminations au Covid-19 l’a incité à remettre en question cette échéance et à encadrer plus strictement les «matches-tests», notamment en football, et à limiter à 1000 le nombre de spectateurs pouvant assister à ces événements.