Football : La Premier League refuse de libérer 60 internationaux

En raison des contraintes sanitaires et des quarantaines en revenant de certains territoires, la Premier League a décidé de retenir 60 internationaux pour la trêve de septembre.

Liste rouge

Quarantaine néfaste pour la santé

Une telle quarantaine «ne serait pas seulement très néfaste pour le bien-être et la santé des joueurs, mais elle les rendrait également indisponibles pour préparer et disputer deux journées de Premier League, une journée de compétitions européennes, et le troisième tour de la Coupe de la Ligue», souligne encore le communiqué. Dans les pays en liste rouge figurent de nombreux pays d’Amérique du sud, dont le Brésil et l’Argentine, qui doivent s’affronter le 5 septembre à Rio – un choc qui concerne notamment Allison, Fabinho et Roberto Firminho à Liverpool ou Gabriel Jesus et Fernandinho à Manchester City -, ainsi que l’Uruguay pour laquelle évolue habituellement l’attaquant de United, Edinson Cavani.