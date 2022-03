Football : La Premier League retire son agrément de dirigeant à Abramovitch

La Premier League a annoncé avoir retiré au propriétaire russe de Chelsea son agrément de dirigeant du club, à la suite du gel de ses avoirs par le gouvernement britannique.

«A la suite des sanctions imposées par le gouvernement britannique, le conseil d’administration de la Premier League a enlevé à Roman Abramovitch son rôle de directeur du Chelsea Football Club», écrit l’organisateur du championnat anglais. Cette décision «n’a aucun impact sur la capacité du club à s’entraîner et à disputer des matches, conformément aux dispositions de la licence accordée (au club) par le gouvernement et qui expirera au 31 mai», ajoute le bref communiqué.

Le club ne peut plus vendre de nouveaux billets, ni d’articles de merchandising, et il ne peut pas non plus recruter de joueurs ou prolonger les contrats existants. La vente du club, décidée avec Abramovitch avant le gel de ses avoirs, pourrait en revanche aboutir, mais le feu vert du gouvernement à la transaction serait conditionné au fait que l’oligarque n’en tire aucun profit.