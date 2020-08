Japon

La première bombe atomique a 75 ans

Le 6 août 1945, s’est déroulée la première attaque nucléaire de l’histoire à Hiroshima. Les Japonais ont rendu hommage aux victimes, malgré la pandémie.

Des survivants de la bombe atomique, des descendants de victimes, le Premier ministre japonais Shinzo Abe et quelques représentants officiels étrangers ont participé à la principale cérémonie du souvenir en début de matinée à Hiroshima (ouest du Japon), la plupart portant des masques.

En comité restreint

Le grand public en revanche n’avait pas été convié à l’événement en raison du Covid-19, et a dû se contenter de suivre la cérémonie en ligne. D’autres événements ont été complètement annulés, dont la cérémonie des lanternes flottantes de Hiroshima, déposées à la tombée de la nuit chaque 6 août en mémoire des victimes.

«Je m’engage à faire de mon mieux pour l’avènement d’un monde sans armes nucléaires et d’une paix durable» a promis de son côté Shinzo Abe, souvent critiqué pour son intention de réviser la constitution pacifiste japonaise.

Un débat éternel

La bombe «Little Boy» a fait environ 140’000 morts à Hiroshima. De nombreuses victimes ont été tuées sur le coup, et beaucoup d’autres sont aussi décédées des suites de leurs blessures ou des radiations dans les semaines et les mois suivants. Trois jours plus tard, une deuxième bombe A américaine était larguée sur Nagasaki (sud-ouest), causant 74’000 morts supplémentaires.