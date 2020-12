C’est grâce à un crowdfunding que Léonore et Alexandra ont pu ouvrir un pop-up store, qu’elles comptent pérenniser. Ouvert au début décembre, la clientèle est au rendez-vous.

«Rien à voir avec cet univers, je travaillais dans la joaillerie, mais j’avais besoin de quelque chose qui ait plus de sens». Léonore Arnaud s’est toujours intéressée à l’écologie. Et un jour, alors qu’elle cherche des culottes menstruelles sans succès dans les magasins ou en fouillant sur internet, avec des envois de colis qui génèrent trop de CO₂, l’évidence: il faut lancer une boutique, un lieu inclusif, avec des conseils sur des objets qu’on peut «voir en vrai».

Les deux femmes, camarades de crossfit, amies complémentaires, partagent les mêmes valeurs humaines et environnementales. Elles décident donc de s’associer pour lancer leur pop-up store, Rañute, l’un des surnoms qu’on donne aux règles. Elles misent sur le financement participatif, c’est un succès: l’objectif est atteint à 215%.

Depuis l’ouverture il y a deux semaines, les client(e)s sont largement au rendez-vous. Au point que les stocks commencent déjà à manquer. «Tout le monde est ravi, et nous remercie d’avoir ouvert un tel espace, un lieu cosy, inclusif, accueillant et bienveillant», se réjouit Léonore.

Dans les rayons, on trouve différents types de protections menstruelles: des culottes de règles, des cups, des protections lavables, des éponges à utiliser comme des tampons… Mais la volonté des deux femmes va au-delà de la vente d’articles qui recueillent le sang menstruel: chez Ra ñ ute, on peut aussi acheter des livres, des tisanes qui font du bien, les produits pour la rééducation du périnée, de quoi laver sa cup, ou encore des déodorants: Léonore rappelle qu’on n’a pas la même odeur corporelle durant la menstruation. «On a pensé la boutique comme un espace où chaque personne menstruée puisse se sentir bien, et où tout le monde peut trouver ce qu’il faut, car personne n’est constitué de la même manière».

Briser les tabous

Les projets des deux femmes ne s’arrêtent pas à la vente. «On veut déconstruire la honte qui entoure ce moment tout à fait normal du mois où une personne menstruée saigne. On va lancer aussi des conférences, des ateliers… et même une partie artistique». C’est dans leur showroom lausannois, au Simplon, que Léonore et Alexandra comptent donner vie à cet art menstruel. Entres autres: elles fourmillent d’idées. «Il y a tellement de choses à faire sur le sujet!»

Mais comment se défaire des tabous liés aux règles? «La simple existence d’un lieu qui leur est consacré est déjà un acte un peu militant en soi, aujourd’hui, non? Et les jeunes sont très badass! Les ados viennent à la boutique, parlent librement de leur flux, rien à voir avec mon époque. Je trouve ça cool!»

Culottes suspendues

Que pensent-elles des pays qui votent la gratuité des protections menstruelles? «C’est top, enfin! On ne devrait pas avoir à payer le simple fait d’être né(e) avec un corps menstrué», assène Léonore. Car la précarité menstruelle existe, en Suisse aussi. «Pour venir en aide aux personnes qui n’ont pas les moyens de se payer ces produits, on va mettre en place les culottes suspendues». Comme les cafés suspendus, dans les établissements: les clients peuvent laisser quelques francs de plus pour qu’une personne dans le besoin puisse obtenir un café, ou en l’occurrence une protection menstruelle, gratuitement.

Les deux femmes vont aussi, une semaine par mois (comme pour les règles), baisser leurs marges, comme si la TVA passait de 7,7% à 2,5%, comme les autres produits de nécessité. Un coût, pour Léonore et son associée: «C’est un message qu’on transmet. On a envie de changer un peu le monde… Si on a changé de carrière, ça n’est pas pour rien!»