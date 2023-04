Vaud: La 1re cause d’accident au volant, c’est l’inattention

Depuis mars, les messages «Toujours s’arrêter pour utiliser son téléphone», «Toujours s’arrêter pour manger» et «Toujours s’arrêter pour manipuler son GPS» sont diffusés sur des affiches dans tout le canton de Vaud. Durant le mois d’avril, la Police cantonale effectuera des contrôles sur différents axes routiers du canton afin de dénoncer les comportements fautifs.

L'inattention au volant est la principale cause des accidents de la route. La police rappelle qu'en 2022, dans le canton de Vaud, 596 accidents dont 220 avec blessés et 12 mortels ont été causés par l’inattention, soit la distraction ou une activité accessoire au volant, ce qui représente une augmentation de 71.4% d’accidents mortels dus à l’inattention par rapport à l’année précédente (7 décès en 2021).

Face à cette problématique, les polices vaudoises rappellent qu'écrire un SMS au volant multiplie par cinq le risque d'accident et équivaut à conduire les yeux fermés pendant quatre à six secondes. Il suffit d'une seconde pour voir sa vie, ou celle des autres, basculer. La police insiste sur l'importance de rester concentré au volant d'un véhicule et rappelle que conduire est une activité à plein temps.