il y a 1h

Tennis

La première chaussure «Made in Roger»

Le Bâlois de bientôt 39 ans a aidé la firme zurichoise «On» dans la conception de baskets de course. Il vous présentera bientôt sa première création.

de Sport-Center

La publicité ci-dessus ferait presque passer Novak Djokjovic, organisateur d’un tournoi si décrié et testé positif au Covid-19 en début de semaine, pour presque prudent. Rassurez-vous, elle n’a clairement pas été tournée ces derniers jours, dans la ville de New York, avec ses 214'070 cas de nouveau coronavirus confirmés et ses 17'665 décès...

Dans ce bon moment de communication, Roger Federer vante une paire de chaussures qu’il a contribué à produire, lui qui continue de préparer une après-carrière que l’on espère la plus lointaine possible. Ses «sneakers», comme on dit dans la «Grosse Pomme», seront présentées le 6 juillet prochain et auront Wimbledon comme inspiration.

Elles ont été créées avec le concours de la marque zurichoise «On», que le «Maître» a rejoint en novembre dernier. «RF» y a investi ses propres deniers – les experts parlent d’une somme allant de 50 à 100 millions de francs! – et contribue à la fabrication des produits allant des chaussures aux équipements sportifs.

Un gage de succès pour cette entreprise lancée en 2010 par le champion de duathlon Olivier Bernhard, ainsi que ses compères David Allemann et Caspar Coppetti, qui compte aujourd’hui près de 500 employés et au chiffre d’affaires annuel compris entre 100 et 200 millions.

«On» a parfaitement profité de l’entregent du tennisman suisse pour approcher de nombreuses stars. Ainsi, les étoiles hollywoodiennes Dwayne Johnson, Emma Stone, John Malkovich ou encore Jake Gyllenhaal portent ces baskets, tout comme les champions suisses Nicola Spirig et Roman Josi. Le compte Instagram de l’entreprise compte la bagatelle de 443'000 abonnés et Federer ainsi que ses 7,7 millions de suiveurs ne doivent pas y être étrangers...

Sur cette page, le 6 juillet – pile 17 ans après son premier succès à Londres –, le tennisman suisse y présentera un produit tout nouveau tout beau, mais dont on ne connaît pas encore la teneur. La porte-parole du groupe, Vesna Stimac, a refusé d’en dire plus, souhaitant laisser cet honneur à Roger Federer. A cette occasion, il répondra aussi aux questions de ses fans, comme il l’a dit lui-même sur cette vidéo: