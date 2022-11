Jeux vidéo : La première console portable 5G de Razer se dévoile

Fruit de la collaboration entre le constructeur singapourien de périphériques pour gamers Razer, l’opérateur américain Verizon et le géant américain des puces mobiles Qualcomm, le Razer Edge 5G, a commencé à être pris en main par les premiers sites spécialisés lors du Snapdragon Summit de Qualcomm, la semaine dernière, après avoir été dévoilée en octobre dernier. Ressemblant à s’y méprendre à un grand smartphone, cet appareil dédié au cloud gaming se présente comme la première console portable à proposer une connexion 5G. Elle a en effet été optimisée pour le réseau mobile Verizon 5G Ultra Wideband, mais ne dispose pas de fonctionnalités de téléphonie, rapporte le site 01.net . Le Razer Edge 5G se glisse dans une manette, la Kishi V2 Pro, pour se transformer en un dispositif nomade qui ressemble et vient concurrencer la Nintendo Switch, le Steam Deck de Valve ou encore à la récente Logitech G Cloud .

Affichant un écran Amoled Full HD+ de 6,8 pouces au format 20:9 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, cette console Android est aussi la première à utiliser la puce Qualcomm Snapdragon G3X Gen 1 du géant américain. Pesant 264 g à nu et 401 g avec le contrôleur, l’appareil n’est pas des plus légers. Embarquant 8 Go de mémoire vive, 128 Go d’espace de stockage extensible via un port microSD, il dispose aussi d’un système de refroidissement actif. Quant à sa batterie de 5000 mAh, elle est censée assurer une autonomie de 6 à 7 heures de jeu.