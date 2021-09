Brésil : La première dame critiquée pour s’être fait vacciner aux États-Unis

Sous le feu des critiques au Brésil, Michelle Bolsonaro a été accusée de décrédibiliser la campagne de vaccination dans son pays.

Michelle Bolsonaro, l’épouse du président brésilien Jair Bolsonaro, s’est fait injecter un vaccin anti-Covid cette semaine à New York en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, et a été accusée de saper ainsi la crédibilité de la campagne de vaccination au Brésil.

Le même vaccin qu’au Brésil

Jair Bolsonaro, qui assure qu’il serait le «dernier» Brésilien à se faire vacciner, était à New York lundi et mardi, et y a fait le discours d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme le veut la tradition.. Certains politiques et infectiologues, interrogés par le média en ligne G1, ont critiqué la décision de la première dame en estimant qu’elle a «méprisé» la campagne de vaccination menée par le système public brésilien.