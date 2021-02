Football : La première dame est brésilienne

Au Mondial des clubs qui a commencé jeudi, Edina Alves est la première femme arbitre à officier lors d’une compétition masculine majeure organisée par la FIFA.

L’arbitre Edina Alves est engagée dans le Mondial des clubs, qui a débuté jeudi. Elle est la seule femme, pour six messieurs. REUTERS/Diego Vara

Et c’est une consécration pour Edina Alves (41 ans), qui a passé une partie de sa jeunesse à remplir dès l’aube des sacs de terre dans une pépinière pour payer ses études d’éducation physique.

La Suissesse Esther Staubli et l’Uruguayenne Claudia Umpiérrez avaient déjà arbitré des tournois masculins de la FIFA, mais dans les catégories de jeunes (Mondial des moins de 17 ans).

Une femme sur sept arbitres

«J’ai travaillé très dur. Ça fait vingt ans que je suis arbitre et je me suis toujours préparée au mieux pour le jour où une telle opportunité allait se présenter», poursuit celle qui écrit ainsi une nouvelle page d’histoire dans un sport encore jugé comme très machiste.

Au Qatar, Edina Alves est la seule femme parmi les sept arbitres principaux convoqués pour le Mondial des clubs, compétition qui oppose les vainqueurs des compétitions majeures de clubs des six confédérations de la FIFA – sauf Auckland, champion d’Océanie, qui a déclaré forfait en raison de la quarantaine qu’il aurait dû subir à son retour au pays -, plus le champion en titre du pays organisateur.

Sa carrière pro a débuté en 2000

En 1999, alors que la jeune femme travaille la journée et suit des cours du soir, une invitation va changer sa vie: appelée en renfort pour être assistante lors d’un match amateur, elle a son premier contact avec l’arbitrage. Une vocation est née.

Après avoir alterné pendant 14 ans les fonctions d’arbitre principale et assistante, Edina Alves s’est définitivement établie au centre du terrain en 2014. En mai 2019, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de l’élite masculine au Brésil depuis 2005, lors de la rencontre du Brasileirao entre CSA et Goias.

Depuis, cette arbitre chevronnée compte plus d’une dizaine de chocs de première division à son actif. Et lors du Mondial féminin de 2019, en France, Edina Alves a officié durant quatre rencontres, dont la demi-finale entre l’Angleterre et les États-Unis (victoire 2-1 des Américaines).