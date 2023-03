La première écurie 100% féminine écrit l’histoire du sport automobile

La Lamborghini rose vif attire indubitablement tous les regards. Sa couleur se veut à la fois un symbole et un clin d'œil. En effet, le cockpit de la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 est exclusivement occupé par des femmes, les Iron Dames – première écurie 100% féminine de l'histoire du sport automobile d’endurance. Un équipage de course hors du commun qui ne se contente pas seulement d'apporter de la couleur sur les plus célèbres circuits du monde. Les Iron Dames s'engagent activement pour les femmes dans le sport automobile et les soutiennent à tous les niveaux - des pilotes et mécaniciennes aux ingénieurs et managers en passant par les spécialistes du marketing. L'équipe des Iron Dames est également composée exclusivement de femmes.

Il y a cinq ans, Deborah Mayer a créé les Iron Dames. L'entrepreneuse française est elle-même une pilote de course accomplie et a été nommée, en 2022, présidente de la Commission FIA Women in Motorsport (WIM). Son objectif: faire en sorte que les femmes soient davantage prises en compte dans tous les domaines du sport automobile. Ces dernières années, la FIA a fait de gros efforts pour améliorer la visibilité des femmes dans le sport automobile et pour encourager les femmes de tous âges à concourir au plus haut niveau.

Les quatre pilotes (de gauche à droite): Sarah Bovy, Rahel Frey, Doriane Pin et Michelle Gatting. Iron Dames Depuis le début de la saison, l’outil de travail des Iron Dames est une Lamborghini Huracán GT3 EVO2, avec laquelle elles ont également pris le départ de la légendaire course de 24 Heures de Daytona, en janvier. Sur la photo, la Ferrari 488 GT3 que les Iron Dames ont pilotée la saison dernière. Iron Dames Rahel Frey, Michelle Gatting et Sarah Bovy étaient également présentes avec Lamborghini fin février à l’ICE de Saint-Moritz. Lamborghini

Une entrée dans les annales du sport automobile

Les Iron Dames en sont le meilleur exemple. Leur palmarès s'étoffe d'année en année. Ces dernières années, l'équipage dirigé par la pilote suisse Rahel Frey a remporté 17 pole positions et 51 places sur le podium, dont quatre places parmi les 10 finalistes aux 24 Heures du Mans. À ce jour, le point d’orgue de l’équipage est sa victoire aux 24 Heures de Spa 2022, le faisant ainsi entrer dans les annales du sport automobile, vu que c’était la première fois qu’un équipage 100% féminin réalisait une telle performance.

Rahel Frey est pilote de course depuis plus de 20 ans et une «dame de fer» de la première heure. Elle fait partie des femmes pilotes les plus rapides du monde et a même été placée, l'année dernière, dans la catégorie Or par la FIA. Un honneur qui n'avait été accordé auparavant qu'à sa compatriote Simona Da Silvestro et à la Canadienne Katherine Legge.

Ce n’est pas gagné pour les femmes!

Avec les autres membres des Iron Dames, la Danoise Michelle Gatting, la Belge Sarah Bovy et la Française Doriane Pin, tout juste âgée de 19 ans, Rahel Frey fait régulièrement parler d'elle. En effet, les femmes n’ont traditionnellement pas la tâche facile dans le domaine du sport automobile, non pas en raison de leurs capacités, mais parce qu'il s'agit d'un sport riche en traditions et fort dominé par les hommes. Les femmes ont toujours pris part au sport automobile, mais les courants sociopolitiques changeants ont fait qu'elles ont été régulièrement interdites ou exclues à différentes périodes de l'histoire. En conséquence, il est encore très rare de voir des femmes, de surcroît un équipage 100% féminin, participer à une course.