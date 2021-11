Cyclisme - La première édition du Tour de Romandie Féminin dévoilée

La course proposera trois étapes bien distinctes. La première se courra en boucle autour de Lausanne, avec départ et arrivée dans la capitale olympique. Le peloton, composé de 100 à 120 athlètes des 15 équipes World Tour, aura ensuite droit à une étape de montagne entre Sion et Thyon 2000. Finalement, la dernière étape arrivera à Genève. Si la ville de départ doit encore être confirmée, Fribourg tiendrait la pole position. Le plan B se nommerait Neuchâtel.