France – A Paris, la première «forêt urbaine» d’ici 2024

France : À Paris, la première «forêt urbaine» d’ici 2024

La capitale française aura sa première forêt urbaine d’ici 2024 à Montparnasse.

Paris aura sa première «forêt urbaine» d’ici 2024 place de Catalogne, à Montparnasse, dans le centre de la capitale française, a indiqué mardi l’adjoint à la végétalisation de la mairie Christophe Najdovski. «D’ici 2024, on aura la première forêt urbaine sur la place de Catalogne, entièrement minérale aujourd’hui et qui va devenir beaucoup plus végétale», a déclaré l’adjoint en annonçant le début de la concertation «la semaine prochaine» sur ce projet.

Parmi la dizaine de sites de la capitale encore à l’étude pour accueillir ces forêts urbaines, deux autres dossiers «sont plus avancés», a indiqué son entourage: le parvis de l’Hôtel de Ville et la place du Colonel-Fabien. Ces projets faisaient partie du programme, tourné vers l’écologie et une «végétalisation massive», de la maire de Paris Anne Hidalgo (socialiste) lors de sa campagne de réélection en 2020. Anne Hidalgo s’est lancée le 12 septembre dans la course à la présidentielle française d’avril.