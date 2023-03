Espace: La première fusée imprimée en 3D va tenter à nouveau de décoller

Terran 1 mesure 33,5 mètres de haut et un peu plus de 2 mètres de diamètre.

La fusée Terran 1 de l’entreprise californienne Relativity Space doit décoller depuis Cap Canaveral, en Floride. La fenêtre de tir s’ouvre à 22h00 heure locale (03h00 jeudi en Suisse), et se referme trois heures plus tard. Au total, 85% de la masse de la fusée a été imprimée en 3D, et l’entreprise vise les 95% à l’avenir. Avantage principal de la technique: simplifier grandement le processus de fabrication et réduire ainsi les coûts.