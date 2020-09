Coup d’Pouce est une fondation à but non lucratif. Son fonctionnement est simple: un service de ramassage s’occupe de récupérer tout ce qui est en bon état, mais dont le propriétaire veut se débarrasser. Puis, une équipe se charge de revaloriser, trier et nettoyer ces objets, qui finalement se retrouveront dans les rayons des magasins de Bulle, Châtel-Saint-Denis, Estavayer-le-Lac, Fribourg et Romont. Chacune de ces étapes est réalisée par des personnes en voie de réinsertion professionnelle et sociale.