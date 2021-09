RÉALISATION PAR STRATES - La première maison imprimée en 3D d’Allemagne a ouvert ses portes

Et pour cause: grâce à sa vitesse d’impression, l’imprimante, qui provient d’un fabricant danois et porte le nom de BOD2, permet de réaliser une longueur d’un mètre de mur extérieur en une seconde. Les murs en béton ont ainsi été montés couche par couche. Il a fallu 28 jours à l’imprimante pour réaliser le rez-de-chaussée et seulement huit jours pour achever le deuxième étage.