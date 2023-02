La première Maserati électrique est une vraie bête

Le nom Folgore (qui signifie foudre, en italien) ne pouvait pas être mieux choisi. Et pour cause: le premier modèle électrique de Maserati passe de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Le coupé 2+2 est bien évidemment aussi disponible avec le moteur Nettuno merveilleusement théâtral, qui tire jusqu'à 550 ch de ses six cylindres 3.0 litres et offre une accélération tonitruante. Mais la nouvelle GranTurismo devient encore plus intéressante en version Folgore, le moteur essence ayant été remplacé par trois moteurs électriques et une batterie en forme de T d'une capacité de 83 kWh pour une autonomie de 450 kilomètres.

En théorie, le bolide électrique développe plus de 1200 ch - mais par égard pour les batteries, la puissance a été limitée à 559 kW/760 ch (voire une puissance de 610 kW/830 ch pendant un court laps de temps en mode boost). Le vecteur de couple assure une répartition parfaite de la puissance. Cela permet à la Folgore de se catapulter de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Alors que d'autres voitures électriques déclarent forfait à une vitesse maximale de 200 km/h, Maserati laisse la Folgore vrombir jusqu'à 325 km/h.

Les Italiens mettent aussi la gomme au niveau recharge

Avec les Italiens, il n’est pas uniquement question de vitesse sur la route, mais aussi à la borne de recharge: avec la Porsche Taycan et sa jumelle, l’Audi e-tron GT, la Folgore fait partie des seules voitures en Europe à être dotée de l’architecture 800 volts, ce qui lui permet de recharger au mieux avec 270 kW. De quoi regagner jusqu’à 100 kilomètres d’autonomie en moins de cinq minutes. La GranTurismo peut également se brancher sur une wallbox domestique, ce qui lui permet de bénéficier d’une recharge de 22 kW.

Par rapport aux modèles thermiques, la Folgore semble un peu absente lors des premiers essais. Sans le son et les variations de régime lors des changements de vitesse, il manque cet élément théâtral dont les Italiens sont les maîtres absolus. Et même si, batteries en forme de T obligent, l’assise est plus basse que dans toutes les autres voitures électriques et que le centre de gravité est encore plus bas en conséquence, il est impossible de faire abstraction des deux tonnes dans les virages pris à vitesse élevée. En contrepartie, la GranTurismo séduit, au-delà de la dynamique longitudinale, par une précision, une détermination et une discipline auxquelles on n'est pas habitué chez Maserati.

Avec ses volumes arrondis et ses traits acérés, la carrosserie fait figure de sculpture. Maserati Le cockpit de la Folgore est l’antithèse italienne pleine de volupté de Tesla, entre autres. Maserati Avec une puissance allant jusqu’à 610 kW/830 ch et un couple de 1350 Nm, le véhicule équipé de trois moteurs électriques est une véritable boule d’énergie. Maserati

Bien que de grands écrans à l’arrière du volant et au niveau de la console centrale dictent désormais le style du cockpit et que, malheureusement, même le levier de vitesses a cédé la place à des boutons entre deux écrans tactiles, Maserati fait preuve d’une grande finesse dans le choix des matériaux et de l’agencement de l’habitacle. Cela va de la finition des consoles au fil de cuivre au magnifique cuir des modèles thermiques en passant par les revêtements de sièges durables en plastique marin recyclé.