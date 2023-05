Capacités impressionnantes de l’IA

Le sujet est au menu d’une réunion de haut niveau sur le commerce entre les États-Unis et l’Union européenne ce mercredi à Luleå en Suède. Un groupe de chefs d’entreprise et d’experts, dont Sam Altman, le créateur de ChatGPT, ont mis en garde mardi contre les menaces d’«extinction» pour l’humanité posées par l’essor de cette technologie.

«Nous avons pris des mesures»

Dans la partie du discours danois rédigé par ChatGPT, figuraient les phrases suivantes: «Ce fut un honneur et un défi de diriger un gouvernement élargi au cours de la dernière année parlementaire». «Nous avons travaillé dur pour coopérer entre les partis et assurer un avenir solide et durable au Danemark».

Ou encore: «Nous avons pris des mesures pour lutter contre le changement climatique et assurer une société plus juste et plus inclusive où tous les citoyens ont des chances égales». Et encore: «Nous avons également travaillé au renforcement de notre système sanitaire et social, afin que tous les citoyens puissent obtenir l’aide dont ils ont besoin».