Norvège : La Première ministre contrite après avoir enfreint les règles

La cheffe du gouvernement norvégien Erna Solberg a convié sa famille pour fêter ses 60 ans. Ils étaient 14 à table, contre les 10 autorisés à cause du Covid-19.

La Première ministre norvégienne Erna Solberg a fait acte de contrition après des révélations embarrassantes selon lesquelles sa famille et elle avaient enfreint les consignes anti-Covid dans un pays soucieux de l’égalité devant la loi.

Pour son 60e anniversaire fin février, Erna Solberg a réuni sa famille dans une station de sports d’hiver à Geilo, contrevenant aux règles et recommandations visant à limiter les interactions sociales pour juguler l’épidémie, a révélé la radiotélévision publique NRK .

«Je m’excuse que ma famille et moi ayons enfreint les règles anti-Covid, ça n’aurait jamais dû se produire. Nous aurions bien sûr dû respecter toutes les recommandations comme je vous demande de le faire», a écrit la cheffe du gouvernement jeudi soir dans un long message publié sur Facebook .

«Je pense particulièrement à tous ceux qui ont dû annuler des choses dont ils se réjouissaient, un anniversaire avec des camarades de classe, une fête avec des amis ou quelque chose d’autre d’important. Je comprends ceux qui sont en colère et déçus à cause de cela. J’ai fait une erreur et je tiens à m’en excuser», a-t-elle ajouté.