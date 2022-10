Royaume-Uni: La Première ministre Liz Truss jette l'éponge

Royaume-Uni : La Première ministre Liz Truss annonce sa démission

La plus éphémère de l’histoire

Liz Truss s’était décrite un jour comme une «perturbatrice en chef». Elle aura surtout été pour ses critiques une destructrice en chef lors de son passage éclair à Downing Street. Elle restera comme la Première ministre la plus éphémère de l’histoire contemporaine, avec seulement 44 jours au pouvoir pendant lesquelles elle a aggravé les difficultés économiques de millions de Britanniques, affaibli l’image de son pays à l’international et épuisé ce qui restait d’unité dans un parti conservateur affaibli après douze ans au pouvoir.

Affolement des marchés

«Absolument déterminée»

Au congrès du parti conservateur, début octobre, l’ambiance est morose, les dissensions s’exposent au grand jour. Dans une première volte-face, Liz Truss renonce à baisser le taux d’imposition des plus riches. Son autorité et son contrôle du parti semblent déjà évaporés. «J’ai compris, j’ai écouté», dit-elle alors. Écoutée peut-être, mais comprise pas vraiment, s’inquiètent ses détracteurs face à cette piètre oratrice qui répète «croissance, croissance, croissance», et semble imperméable aux critiques.

Le 14 octobre, sous la pression de son parti de plus en plus inquiet, alors que des noms circulent déjà pour la remplacer, elle limoge son ministre des Finances et convoque une conférence de presse. Robotique, elle se dit «absolument déterminée» à poursuivre sa mission, explique qu’elle est allée trop loin et trop vite. Elle tourne les talons après huit minutes. Les sondages sont catastrophiques à deux ans des élections législatives.