Suisse : La première neige pour le début de l’avent?

Selon MeteoNews, les premiers flocons de la saison pourraient tomber en plaine dès le week-end prochain.

La Suisse romande va-t-elle bientôt se retrouver sous un fin manteau blanc? ChTalos

Sortez les bougies et préparez le vin chaud: l’hiver arrive bientôt! Et peut-être même en plaine dès le week-end prochain. En effet, selon les prévisions de MeteoNews, les premiers flocons devraient tomber jusqu’en basse altitude cette fin de semaine et lundi prochain.

En effet, si le stratus demeure tenace jusqu’à jeudi sur le Plateau et que le soleil a du mal à s’imposer ailleurs, le temps va changer vendredi. Une dépression centrée sur la Méditerranée se déplacera sur le nord de l’Italie et atteindra le nord des Alpes. Parallèlement, de l’air de plus en plus froid arrivera chez nous depuis la France et l’Allemagne. La limite des chutes de neige va ainsi s’abaisser à 500 mètres, et des flocons mouillés pourraient tomber jusqu’en plaine, écrit MeteoNews.

Pas de quoi recouvrir encore d’un manteau blanc le Plateau. Il faudra encore un tout petit peu de patience. Car samedi la Suisse sera à l’avant d’une nouvelle zone de basse pression centrée sur notre pays et la France qui devrait amener du foehn en montagne et de la pluie en fin de journée ailleurs.

Mais des vagues d’air humide et plus froid en provenance du nord arriveront ensuite dimanche et lundi. Elles devraient amener de la neige cette fois jusque sur le Plateau. «Il semble donc que l’hiver prendra son envol le premier week-end de l‘avent», souligne MeteoNews. Tout en restant prudent: «Cette évolution est dynamique et cette prévision n’est pas encore gravée dans le marbre. Des changements peuvent encore intervenir ces prochains jours».