Economie : La première panique passée, les taux hypothécaires baissent

Selon le portail de comparaison Hyotheke.ch, le taux hypothécaire a baissé à 2,29% en moyenne après avoir augmenté jusqu’au 22 juin, après l’annonce d’une hausse du taux directeur de la Banque nationale suisse.

Les propriétaires immobiliers et celles et ceux qui rêvent de le devenir peuvent pousser un ouf de soulagement: le taux moyen des hypothèques pour des logements a baissé à 2,29% après un pic à 2,58% le 22 juin dernier. C’est ce que montre le portail de comparaison alémanique Hypotheke.ch sur la base de 250’000 hypothèques de tous types proposées dans le pays, comme le rapporte la «SonntagsZeitung» du jour.

Panique à cause de l’inflation

Hypothèques Saron plus chères

Il en va autrement des nouvelles hypothèques Saron – directement liées au taux directeur de la BNS – proposées par certaines banques. Comme le rapporte le journal dominical, plusieurs d’entre elles, dont le Credit Suisse et les banques cantonales des Grisons et de Glaris, ont augmenté leurs taux pour ce type d’hypothèques. Et si, comme prévu, la BNS augmente son taux directeur au-dessus de zéro en septembre prochain, ce mouvement à la hausse devrait toucher toutes les hypothèques Saron – les existantes et les nouvelles.