Etats-Unis: la première pilule contraceptive en vente libre bientôt mise sur le marché?

États-Unis : La première pilule contraceptive en vente libre bientôt mise sur le marché?

Le laboratoire Perrigo a annoncé lundi avoir déposé un dossier auprès de l’agence américaine du médicament afin d’être autorisé à vendre aux États-Unis un progestatif sans ordonnance.

Un possible tournant dans l’accès aux contraceptifs

«Cette procédure historique marque un tournant dans l’accès aux contraceptifs et pour l’équité en matière de procréation aux États-Unis», commente Frédérique Welgryn, directrice des opérations stratégiques et de l’innovation chez HRA Pharma, dans le communiqué. Si le feu vert est accordé, cela «aidera encore plus de femmes et de personnes à accéder à la contraception sans faire face à des obstacles inutiles», ajoute-t-elle.