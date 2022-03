Basketball : La première place à l’Ouest promise à Phoenix, Booker sur la trace des grands de NBA

Septième victoire de rang pour les Suns jeudi soir face à Denver (140-130). Devin Booker a passé la barre de 11’000 points en NBA.

Le soleil brille toujours autant chez les Suns: ils auront l’avantage du parquet à chaque tour, même en finale, s’ils y reviennent un an après leur échec contre Milwaukee. Ils ont encore réalisé une démonstration de force chez des Nuggets combatifs mais qui ont plié dans le dernier quart-temps (30-19).

Leur adresse a été particulièrement redoutable (60,5%), à l’image de Booker (10 passes, 3 interceptions) auteur d’un 16/25 aux tirs et inutilement envoyé aux lancers francs (15/17). Ce faisant il est devenu le 4e plus jeune joueur dans l’histoire de la NBA à passer la barre des 11’000 points après LeBron James, Kevin Durant et Kobe Bryant.