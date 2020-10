Météo : La première tempête de la saison attendue en Bretagne

La tempête Alex, la première de l'hiver, doit déferler dans la nuit de jeudi à vendredi sur le sud de la région qui a été placée en état d’alerte.

Cinq départements de l’ouest de la France, dont toute la Bretagne, ont été placés en vigilance orange, ce jeudi matin, a annoncé Météo France. Ceci en raison de l’arrivée de la tempête Alex, la première de la saison hivernale. La Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine ont été placées en alerte orange pour vents violents, les Côtes-d’Armor et le Morbihan en alerte orange pour vents violents et des risques d’inondations, et le Finistère également pour des risques d’inondations.