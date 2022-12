A L’ESSAI: La première Tesla Model X Plaid est arrivée en Suisse et nous l’avons testée!

La folie de l’accélération électrique

Pour un SUV de plus de 2,5 tonnes, l'accélération de la Model X est effectivement délirante. Dans des conditions optimales, le SUV passe de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Certes, nous n'avons pas atteint ce temps d’accélération dans des conditions hivernales, mais la façon dont la Model X accélère au pied levé peut effectivement être décrite comme une chevauchée sur un boulet de canon. Ce qui est encore plus impressionnant est le fait que dans son mode de conduite le plus vif, la Model X Plaid, contrairement à d’autres voitures électriques ou véhicules tout aussi puissants du constructeur, ne perd en rien de sa puissance lorsqu’elle est élancée à vive allure, notamment sur les autoroutes allemandes et que les chiffres du compteur sont illico dans le rouge pour atteindre la vitesse de pointe de 262 km/h, à laquelle la Model X Plaid est bridée électroniquement.

Une autonomie décente en hiver

Cockpit futuriste et haut de gamme

Il n’y pas que les performances qui sont extraordinaires, mais aussi les nombreuses caractéristiques que Tesla utilise dans la Model X Plaid. À commencer par le volant Yoke de forme carrée, qui semble tout droit sorti d'un vaisseau spatial ou, du moins, du sport automobile. Au début, il faut s'y habituer, surtout lors de manœuvres ou de virages serrés, mais on s'y fait vite après quelques jours. Le côté haut de gamme de l’habitacle saute aux yeux à travers les six sièges individuels tout confort, le mélange de cuir, d’alcantara et de fibre de carbone, les nombreux espaces de rangement, le système audio de pointe et le système de navigation développé en collaboration avec Google. De nombreux oeufs de Pâques et gadgets comme le mode «Santa» («père Noël») complètent l'infodivertissement. Les prix démarrent à 127'990 francs, ce qui n’est pas donné, mais plus que correct pour ce qui est proposé. Et Tesla n’a certainement pas dit son dernier mot en matière de Model X Plaid.