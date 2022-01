Coronavirus : La première vague a fait plus de morts qu’estimé

D’après les statistiques des causes de décès de l’Office fédéral de la statistique, le coronavirus a fait 400 morts de plus que ce qui avait été annoncé entre janvier et mai 2020. Les chiffres de toute l’année sont attendus pour le mois d’août.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié mardi les résultats provisoires des causes de décès pour les mois de janvier à mai 2020. Selon ses données, 2130 personnes sont mortes du coronavirus pendant ces cinq mois qui correspondent à la première vague de l’épidémie de coronavirus.

La «NZZ» annonce aujourd’hui que ces résultats ont de quoi surprendre, puisque jusqu’à présent il avait été établi que la Suisse avait enregistré 1730 décès au cours de la première vague. D’après des spécialistes interrogés par le média zurichois, les chiffres de l’OFS sont nettement plus proches de la réalité. Cette différence de 400 personnes serait alors la preuve que de nombreuses morts dues au coronavirus n’ont pas été déclarées comme telles.

La statistique complète des causes de décès en 2020 de l’OFS est attendue pour le mois d’août. Elles permettront de voir l’impact réel de la deuxième vague de l’épidémie (elle a eu lieu pendant l’hiver 2020) – qui est jusqu’à présent considérée comme étant la vague la plus grave. D’après l’OFSP, 80 à 90 personnes sont décédées chaque jour des mois de novembre et décembre. Que révéleront les chiffres de l’OFS?

Retards et erreurs dans les données Ce n’est pas la première fois que des erreurs de données sont soulignées en Suisse. Au début de l’année, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait diffusé des données incomplètes quant au nombre de nouvelles contaminations: une journée n’avait pas été prise en compte. Résultat: près de 20’000 cas n’avaient pas été comptabilisés. À noter encore qu’à la fin de l’année 2020, l’OFSP avait déjà mis en évidence le fait que des données (notamment celles concernant les hospitalisations) arrivaient en retard. Dans une note, l’Office fédéral déclarait que «les chiffres relatifs aux hospitalisations doivent être interprétés avec prudence en raison de sous-déclarations et de retards».