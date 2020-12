Quel effort de la Lucernoise. KEYSTONE

Après cinq podiums au niveau planétaire, dont deux en sprints par équipes et un sur 10 km en février 2019 à C ogne (It), la Suissesse a touché le gros lot en ex-Allemagne de l'Est. Fähndrich a fait parler sa science des courtes distances, pour battre in extremis l'Américaine Sophie Caldwell Hamilton et la Slovène Anamarija Lampic , de respectivement 32 et 3 5 centièmes!

La Lucernoise, qui avait fait ses débuts au plus haut niveau il y a cinq ans à Davos avec une 22e place, a, il faut l'avouer, profité des nombreuses absences sur le front de la Coupe du monde – les Scandinaves n’ont p as fait le déplacement par crainte du virus – p our prendre place sur la plus haute marche du podium. Sa compatriote Laurien van der Graff, 5e à un peu plus de trois secondes, également.

Cette dernière avait déjà connu le bonheur de sa compatriote à deux reprises il y a de cela deux saisons. Auparavant, il faut remonter jusqu’en 1987 et une performance d’Evi Kratzer à Calgary pour retrouver la trace d’un tel bonheur pour une athlète estampillée Swiss-Ski.

Confirmation

Les deux Helvètes s'étaient facilement qualifiées pour la finale en réalisant un joli doublé dans la série No 2 , dans un décor citadin . Fähndrich, deux fois argentée et une fois bronzée aux Mondiaux espoirs en 2016 et 2018, a ensuite magnifiquement enchaîné pour devenir la troisième Suissesse de l'histoire de la Coupe du monde à lever les bras au ciel à cet échelon .

Dresde est un tracé qui réussit à celle qui avait fait ses classes juniors au sein du Skiclub Horw. Elle y avait fêté une quatrième place prometteuse lors de la saison 2018/2019. La saison suivante était celle de la confirmation. L'actuelle, celle de l'affirmation, apparemment!