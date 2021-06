CUPRA BORN - La première voiture électrique de Cupra crée l’émotion

L'ID.3 est aussi sobre qu'une Golf, le Skoda Enyaq est, comme à l’accoutumée, très pratique, et l'Audi Q4 e-tron apporte une touche haut de gamme dans la catégorie des compactes électriques. Comme c’était déjà le cas dans l'ancien monde, le groupe VW a éloigné le plus possible ses modèles dans un segment à technologie identique, y compris pour la génération E. Sauf qu’un point crucial a été oublié, à savoir l’émotion. Lorsqu’il s’agit de désir et de passion à la station de recharge, l’entreprise de Wolfsbourg et ses filiales ont jusqu’à présent du passer leur tour.

Compact, bas de caisse et sexy

Mais c'est désormais de l’histoire ancienne. Car à Barcelone, Cupra, filiale de Seat, est la quatrième marque du groupe à avoir eu recours à la plateforme modulaire électrique (MEB), pour sortir le Born. Et ce dernier risque bel et bien de faire sensation lors de son lancement en septembre, car à ce jour, aucun autre véhicule basé sur la plateforme MEB n'était aussi compact, bas de caisse et sexy que le modèle espagnol, qui repose également sur des roues d'une largeur étonnante pouvant atteindre 20 pouces. Certes, ce n’est pas bon pour la résistance au roulement et donc pour l'autonomie, mais c’est joli.

Le prix de la beauté se paie à l'intérieur. Bien que la longueur et l'empattement soient identiques à ceux de l'ID.3, le Born est considérablement plus bas de caisse, de sorte que les deux rangées de sièges sont un peu plus rapprochées. Alors que les passagers, surtout ceux à l’arrière, sont susceptibles de jeter un regard envieux à la concurrence de chez Audi, Skoda et Volkswagen, le conducteur, lui, se réjouira du lien étroit qui se tisse entre l'homme et la machine, car voici enfin une voiture électrique, dans laquelle il est au cœur de l'action.

Jusqu’à présent, aucune voiture basée sur la plateforme modulaire électrique MEB n’était aussi sexy que le Born de Cupra. Cupra Équipé de la plus grande des trois batteries proposées, l’Espagnol est capable de parcourir 540 kilomètres, contre 340 km pour le modèle de base. Cupra Le cockpit, avec ses boutons coulissants peu pratiques, est fortement basé sur la VW ID.3. Cupra

Avec ses mini-écrans, le levier de vitesse à hauteur des yeux, l'affichage tête haute avec ses graphiques de réalité augmentée, le grand écran tactile au-dessus de la console centrale et, malheureusement, les ennuyeux boutons coulissants, l’habitacle est basé sur l'ID.3. À un petit détail près: les deux boutons sur le volant que Cupra est seul à proposer. L'un contrôle le profil de conduite, l'autre donne à l'Espagnol plus de pep sur simple pression d’un bouton. Le véhicule gagne ainsi, en peu de temps, 10% de puissance en plus, du moins en ce qui concerne la version haut de gamme.

Une autonomie de 540 kilomètres

En termes de performances, le Born n’arrive toutefois pas à la cheville des autres modèles de la famille. Car si Audi, Skoda et VW proposent également la transmission intégrale et une puissance de plus de 300 ch, Cupra se limite à un moteur à l’arrière de 110 et 150 kW (150 et 204 ch). À cela s’ajoutent trois tailles de batterie: 45 kWh pour une autonomie de 340 kilomètres WLTP, 58 kWh pour 420 kilomètres et 77 kWh pour 540 kilomètres. La charge s'effectue à une puissance de 50, 100 ou 125 kW, selon le modèle. Dans le meilleur des cas, le Born regagne 100 kilomètres d’autonomie en sept minutes et la batterie passe de 0 à 80% en 35 minutes.

Le Born se veut non seulement propre sur la route, mais dès sa production. Outre les besoins énergétiques, les Espagnols ont également pensé aux déchets et au recyclage. Les sièges, par exemple, sont recouverts de matériaux fabriqués à partir de déchets plastiques collectés sur les plages espagnoles.