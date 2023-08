Hockey sur glace: La préparation du Lausanne HC commence bien

Pour sa première des six sorties amicales au programme avant les trois coups de l’exercice 2023-2024 agendés au mercredi 13 septembre (19h45) à Fribourg contre Gottéron, Geoff Ward n’a pas aligné la meilleure équipe possible. Ainsi, seuls le défenseur suédois Lawrence Pilut et les attaquants suédois Robin Kovacs et finlandais Miikka Salomäki ont porté le chandail vaudois parmi le contingent des étrangers.