Coronavirus : La présence des médecins cubains fait polémique au Guatemala

La présence de 441 médecins et soignants cubains coûte au gouvernement guatémaltèque plus de 360’000 francs par mois. Un montant jugé excessif.

La ministre de la Santé, Amelia Flores, a annoncé jeudi devant les parlementaires que le gouvernement de droite envisageait de ne pas renouveler l’accord de coopération avec Cuba, en vigueur depuis 1998 et qui vient à échéance à la fin 2020. Le coût mensuel des salaires des 441 médecins et soignants, versés directement à l’État cubain, s’élève à environ 400’000 dollars (360’000 francs), selon Amelia Flores. «Le budget consacré à ce poste est suffisamment important pour que nous pensions à embaucher des spécialistes guatémaltèques» à leur place, a fait valoir la ministre.

Trente soignants contaminés

Des humanitaires et des organisations indigènes et sociales s’élèvent contre un possible départ des médecins cubains. Ceux-ci, assurent-ils, travaillent dans les zones les plus vulnérables du pays, dont 59% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vendredi, le Guatemala comptabilisait 72’921 cas avérés et 2709 morts causés par le coronavirus.