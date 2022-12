Tensions avec la Serbie: La présence des soldats suisses au Kosovo remise en question

En sécurité pour l’instant

Selon les estimations des responsables de la Swisscoy, les 195 militaires suisses présents au Kosovo ne sont actuellement pas en danger. En outre, ils ont été préparés à bien gérer la situation et se mettre en sécurité, selon le chef des soldats suisses dans la KFOR, Roman Camenisch, interviewé par «20 Minuten». «Ils savent comment réagir lorsque des tensions ethniques et politiques apparaissent. C’est pour cela que nous sommes ici et qu’il faut aujourd’hui des promoteurs de paix», indique-t-il. Mais le Conseil fédéral peut décider à tout moment d’ordonner à la Swisscoy de rentrer au pays. Ce qui pourrait intervenir si la sécurité de la Swisscoy n’était plus garantie. Mais rien ne va dans ce sens à l’heure actuelle.