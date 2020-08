Vivement que Trump remporte son second mandat que je me délecte du sel.

Noa 20.08.2020 à 18:35

Est-ce que quelqu’un peut m’expliquer ce que font les démocrates et Obama depuis 4 ans? Ils détruisent l’Amérique dans le seul but de retrouver le pouvoir! Trump ose dire ce qu’il pense, et cela dérange beaucoup de monde.