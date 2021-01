États-Unis : La présidence Trump a exécuté son dernier condamné

Alors qu’historiquement les présidents en fin de mandat se concentrent sur le pardon, Donald Trump en a décidé autrement. La 13e exécution fédérale depuis la victoire de Joe Biden a eu lieu vendredi. L’homme de 48 ans a été déclaré mort après avoir reçu injection létale.

Les autorités fédérales américaines ont procédé samedi à leur 13e et dernière exécution en six mois , selon des médias, une série inédite qui, là encore, distinguera Donald Trump de ses prédécesseurs dans les livres d’Histoire.

Dustin Higgs, un homme noir de 48 ans, a reçu une injection létale dans le pénitencier fédéral de Terre-Haute dans l’Indiana, a indiqué le New York Times. Il a été déclaré mort à 01H23 , a indiqué le journal, citant une déclaration du Bureau fédéral des prisons.

«Arbitraire et inéquitable»

En 2000, il avait été condamné à la peine de mort pour enlèvement et assassinat. L’auteur des coups de feu a, lui, écopé d’une peine de rétention à perpétuité.

«C’est arbitraire et inéquitable de punir Dustin Higgs plus que le tueur», avait estimé son avocat Shawn Nolan dans une demande de clémence adressée à Donald Trump. Comme dans d’autres dossiers, le président républicain, un fervent défenseur de la peine de mort, n’avait pas donné suite. Au contraire, son administration s’est battue en justice pour pouvoir procéder à l’exécution avant qu’il ne quitte la Maison Blanche, dans quatre jours.

Sursis

Un tribunal avait en effet accordé, mardi, un sursis à M. Higgs parce qu’il avait contracté le Covid-19 et risquait de souffrir davantage au moment de l’injection de pentobarbital. Le ministère de la Justice avait immédiatement fait appel, et obtenu gain de cause.