Pérou : La présidente Boluarte entendue pour la répression des manifestations

Dina Boluarte, qui a remplacé en décembre Pedro Castillo, destitué par le Parlement, a comparu pendant près d’une heure et demie pour répondre à «l’enquête sur les décès de citoyens survenus lors des mobilisations sociales de décembre 2022 et janvier 2023», a indiqué le Parquet. La présidence a indiqué sur Twitter, sans plus de détails, que Dina Boluarte «a fait des déclarations concernant les enquêtes».

54 personnes sont mortes

Le Parquet a ouvert une enquête contre Dina Boluarte le 10 janvier pour des délits présumés de «génocide, d’homicide aggravé et de blessures graves» lors des manifestations antigouvernementales au cours desquelles 54 personnes ont perdu la vie, dont six soldats qui se sont noyés ce week-end en tentant de fuir des centaines de protestataires qui les attaquaient.

Le Pérou est empêtré dans une grave crise politique et sociale qui a éclaté le 7 décembre avec l’éviction et l’incarcération de l’ancien président de gauche, remplacé par sa vice-présidente.

De nouvelles charges

Le Parquet souhaite ajouter les charges d’«organisation criminelle, collusion et trafic d’influence» à celle de «rébellion» et «conspiration» déjà retenues. «Je nie fermement et catégoriquement être responsable et faire partie d’un réseau criminel», a déclaré Pedro Castillo lors de l’audience virtuelle. «Le seul crime que j’ai commis a été de servir mon pays en tant que président de la République», a ajouté l’ancien chef de l’État, qui dit se sentir «kidnappé».