Asie: La présidente de Taïwan dénonce «les constantes menaces» de Pékin

Taïwan est confrontée à «de constantes menaces et pressions» de la Chine, a dénoncé Tsai Ing-wen. «Le voisin de l’autre côté du détroit de Taïwan» est mécontent, selon elle, que l’île nationaliste ait «renforcé ses relations ces dernières années avec des démocraties partout dans le monde».

La présidente de Taïwan, qui conclut à Belize une tournée auprès de ses deux alliés centre-américains, a déploré que son île «continue d’être exclue d’organisations internationales et de pouvoir servir comme membre actif de la communauté internationale».

«Une seule Chine»

Elle a salué dans le Belize «le plus puissant avocat pour la participation» de l’île nationaliste au concert international et comme «relais de la voix des 23 millions d’habitants de Taïwan». La tournée de Tsai Ing-wen au Guatemala et au Belize intervient une semaine après la décision du Honduras de suivre l’exemple de quatre autres pays d’Amérique centrale qui ont choisi de nouer des relations diplomatiques avec Pékin au détriment de Taïwan.