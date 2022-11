Midterms aux États-Unis : La présidente des républicains promet qu’ils accepteront les résultats

Getty Images via AFP

Pour la présidente du Parti républicain, Ronna McDaniel, «ses» candidats aux deux chambres, à Washington, ainsi qu’à tous les scrutins locaux «veulent être certains que la course est juste et transparente, afin de laisser le processus se dérouler. Alors, nous accepterons les résultats».

Les candidats républicains aux élections américaines de mi-mandat, ce mardi 8 novembre, accepteront les résultats des scrutins, qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, a assuré, dimanche, la présidente du parti conservateur. Ronna McDaniel s’est également dite confiante dans «le bon élan» des conservateurs pour faire basculer le Congrès à droite. Depuis deux ans, les démocrates du président Joe Biden ont une courte majorité à la Chambre des représentants et une seule voix de majorité, celle de la vice-présidente Kamala Harris, au Sénat.

Les candidats républicains aux deux chambres à Washington, ainsi qu’à tous les scrutins locaux, notamment pour élire des gouverneurs des États, «veulent être certains que la course est juste et transparente, afin de laisser le processus se dérouler, et nous accepterons alors les résultats», a complété Ronna McDaniel.