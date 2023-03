Berne: La présidente du Conseil des Etats fait remonter le thermostat

Berne : La présidente du Conseil des États fait remonter le thermostat

Brigitte Häberli-Koller (Le Centre) en a eu assez de grelotter, de la fraîcheur des salles de commission et des courants d'air dans la salle du Conseil. Sur ordre de la présidente du Conseil des États, c’est la fin des économies de chauffage au Palais fédéral depuis cette semaine indique le «Tages-Anzeiger». Des journalistes ont scruté les thermomètres et ont constaté qu’il faisait 22 degrés tant dans la salle du National que celle des États.

Au Palais fédéral, les déclarations de l’ancienne ministre de l’énergie font désormais partie de l’histoire ancienne. Simonetta Sommaruga déclarait encore l’automne dernier: «Pour moi, il est clair que l’administration publique doit montrer le bon exemple dans ce domaine et que nous devons baisser un peu le chauffage dans les bâtiments publics». C’était au moment où une campagne de sensibilisation aux économies d’énergie battait son plein. On prônait 20 degrés maximum, ce qui devait permettre des économies d’énergie évaluées entre 10 et 12%. Sous la Coupole, cette baisse des thermostats a fait frissonner plus d’un élu durant la session d’hiver en décembre dernier.