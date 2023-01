Saucisse, champagne, foulard… : La présidente du Parlement européen révèle les cadeaux qu’elle a reçus

«Donner l’exemple»

Une saucisse sèche, du champagne, un foulard, une statuette bleue représentant un mouton, un livre sur «La Martinique d’antan»...: la longue liste de ces cadeaux ressemble à un inventaire à la Prévert. Reçus au cours des 12 derniers mois, ils ont été enregistrés dans un dossier public du Parlement le 12 janvier 2023. Or le règlement interne prévoit que les élus doivent déclarer les cadeaux au plus tard à la fin du mois suivant le mois au cours duquel ils les ont reçus.

Interrogé par l’AFP, le porte-parole de Roberta Metsola a souligné que cette démarche visait à «encourager la transparence» et «à donner l’exemple» et marquait une rupture par rapport à ses prédécesseurs. Pourquoi ne pas avoir enregistré plus tôt ces cadeaux dans le registre public? Ce dernier a évoqué «une pratique» selon laquelle les présidents n’étaient pas astreints à cette règle. Il a cependant assuré qu’elle respecterait désormais ce calendrier.