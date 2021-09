Gênant, ce bref instant, filmé et retransmis en direct puis en différé en ligne, fut vite oublié par une salve d’applaudissements et les honneurs rendus au Chancelier, ému. Mais c’était sans compter sur la vigilance de certains militants antiracistes. Alertée, une association d’étudiants afro-descendants (AEA) de l’Université de Lausanne s’est fendue mercredi d’un communiqué, diffusé et partagé sur les réseaux sociaux, pour dénoncer un «racisme qui n’a pas sa place dans nos institutions». Elle dénonce les propos tenus par la présidente du Grand conseil, «particulièrement raciste et problématique» tout en exigeant des sanctions ou une démission de l’élue PLR.