Pérou : La présidente exclut de démissionner, le pape appelle au calme

Les partisans de l’ancien président Pedro Castillo manifestent pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte, la libération de Castillo et la fermeture du Congrès à Lima, le 17 décembre 2022.

«Les informations que nous avons sont que les mesures que nous avons prises fonctionnent (…) La violence des personnes qui ont manifesté dans les rues diminue», a dit le Premier ministre Pedro Angulo dimanche à la télévision. Le ministre de l’Économie Alex Contreras avait déclaré plus tôt dimanche sur une radio péruvienne que le pays était en «bonne voie» pour atténuer la crise déclenchée après la destitution du président Pedro Castillo.

Dans un message télévisé, Dina Boluarte – vice-présidente du Pérou jusqu’à la destitution de Pedro Castillo – a déploré les manifestations qui ont fait au moins 19 morts et 569 blessés, dont des mineurs. Certains décès sont liés à des affrontements avec des militaires, autorisés à intervenir pour maintenir la sécurité intérieure dans le cadre de l’instauration de l’état d’urgence pour une durée de 30 jours. «Ce n’est que par le calme et un dialogue sincère et ouvert que nous pourrons travailler (…). Comment pouvons-nous nous battre entre Péruviens, gâcher nos institutions, bloquer les routes?», a-t-elle lancé.