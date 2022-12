La présidente du Pérou exclut toute démission

Pérou : La présidente exclut toute démission et «exige» d’avance rles élections

Au Pérou, après que le Parlement a refusé, vendredi, de fixer les élections en 2023 plutôt qu’en 2026, Dina Boluarte a appelé à revenir sur cette décision, déploré les manifestations et appelé au calme.

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a déclaré, samedi, qu’elle resterait en fonction et a demandé au Congrès d’avancer les élections générales, afin de mettre fin à la crise et aux protestations déclenchées par la destitution de son prédécesseur, Pedro Castillo. «Que résoudrait ma démission? Nous allons rester ici, fermes, jusqu’à ce que le Congrès se décide à avancer les élections. Je demande que l’on reconsidère le vote» de vendredi, quand le Parlement s’est prononcé contre l’avancement des élections générales de 2026 à 2023.

Dans un message télévisé à la nation, Dina Boluarte a déploré les violentes manifestations, qui ont débuté le 7 décembre et qui ont fait au moins 18 morts, dont des mineurs. Certains de ces décès sont survenus après des affrontements avec les militaires, autorisés à contrôler la sécurité intérieure dans le cadre de l’instauration de l’état d’urgence. «Ce n’est que par le calme, la cordialité et un dialogue sincère et ouvert que nous pourrons travailler. Comment pouvons-nous nous battre entre Péruviens, gâcher nos institutions, bloquer les routes?» a-t-elle déclaré.