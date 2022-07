Espagne : La présidente indépendantiste du Parlement catalan a été suspendue

La leader du parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont, Laura Borràs, a été suspendue jeudi de ses fonctions de présidente du parlement régional de la Catalogne après l’annonce de son renvoi en justice dans une affaire de corruption. La suspension temporaire des fonctions de présidente de l’assemblée, mais aussi de simple députée, de cette séparatiste défendant une ligne dure a été votée par l’ensemble des partis représentés au bureau du Parlement à l’exception de celui de Laura Borràs, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne). Ce développement devrait accroître encore les tensions au sein de la coalition indépendantiste gouvernant cette riche région du nord-est de l’Espagne, qui regroupe le parti Gauche républicaine de Catalogne (ERC), formation plus modérée et majoritaire, et Junts.

Le sort de Laura Borràs était scellé depuis que le Tribunal supérieur de Justice de Catalogne avait annoncé mardi son renvoi en justice pour des délits présumés de prévarication (manquement grave aux obligations d’un mandat) et faux et usage de faux. Elle est accusée d’avoir attribué une série de contrats totalisant quelque 300’000 euros à un de ses anciens collaborateurs alors qu’elle était à la tête d’une institution publique régionale entre 2013 et 2018. Le parquet compte requérir six ans de prison et 21 ans d’inéligibilité à son encontre. La députée a proclamé jeudi son innocence, affirmant qu’elle était victime d’un harcèlement judiciaire en raison de ce qu’elle représente.