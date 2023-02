Pérou : La présidente dans une région touchée par les glissements de terrain

30 à 40 morts selon les médias locaux

Les autorités craignent que le dernier bilan, établi à 15 morts, puisse être bien plus élevé après que des glissements de terrain et des coulées de boue provoqués par des pluies torrentielles ont enseveli des maisons et des bâtiments et touché des routes et d’autres infrastructures. Des médias locaux font état de 30 à 40 morts. Le gouvernement péruvien a commencé à envoyer 61 tonnes d’aide humanitaire dans les zones touchées.