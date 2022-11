Taïwan : La présidente taïwanaise abandonne la tête de son parti

«Je démissionne immédiatement»

«Les résultats des élections ne sont pas ceux que nous attendions (...). J’en endosse toute la responsabilité et je démissionne immédiatement de la présidence du Parti démocratique progressiste (PDP)», a-t-elle déclaré à la presse. Tsai Ing-wen restera toutefois présidente de l’île. Le PDP a perdu quatre des six villes participant au scrutin, dont la capitale Taipei. Les électeurs étaient également amenés à se prononcer par référendum sur un abaissement de 20 à 18 ans de l’âge légal pour voter, qui a été rejeté.

Gigantesques manoeuvres militaires

Les tensions entre Taipei et Pékin ont atteint leur niveau le plus élevé en août, après la visite de Nancy Pelosi – figure politique américaine – à laquelle Pékin a rétorqué par de gigantesques manoeuvres militaires. L’opposition est dominée par le parti du Kuomintang plus favorable à un rapprochement avec la Chine, qui a promis samedi de «travailler dur pour maintenir la paix dans la région» et de se préparer à remporter la prochaine présidentielle, en 2024.