Amérique latine : La présidentielle au Brésil gangrenée par la désinformation

Le président du Tribunal supérieur électoral (TSE), Alexandre de Moraes, a promis le mois dernier d’être «ferme et implacable» face à la désinformation. Le TSE a déjà ordonné la suppression de plusieurs dizaines de contenus, y compris des publications du président Bolsonaro, notamment une vidéo dans laquelle il remet en cause la fiabilité du système d’urnes électroniques sans apporter de preuve.

Innovation majeure par rapport à 2018: la création par ce même tribunal d’un groupe de combat contre la désinformation auquel participent directement les principales plateformes, comme Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp, TikTok et plus récemment Telegram, d’abord réticent avant de se raviser.

Telegram, plateforme de plus en plus utilisée par Jair Bolsonaro, a dû nommer un représentant légal au Brésil après avoir été menacée d’être bloquée par la Cour suprême en raison de son manque de collaboration avec les autorités.

Vidéos manipulées

Selon un décompte du journal «O Globo», une trentaine de vidéos véhiculant de fausses informations sur la présidentielle ont été vues plus de 15 millions de fois sur TikTok. Trois d’entre elles, qui affirment que Lula est «en train de se bourrer la gueule» alors qu’il boit de l’eau, ont été vues par plus de six millions d’internautes. Cinq autres vidéos, qui mettent en doute l’attentat à l’arme blanche dont Jair Bolsonaro a été victime à un mois de la présidentielle de 2018, ont cumulé plus de trois millions de vues.