Coupe du monde 2022: La presse allemande torpille son équipe nationale

Pour le magazine Focus: «Il faut à présent utiliser des jumelles pour apercevoir le sommet du football international et c´est sans doute ce qui fait le plus mal. »

Flick, le parfait bouc émissaire

Les journaux allemands sont unanimes: «Les choses ne peuvent plus continuer comme cela.» Et les coupables sont clairement désignés. Le premier d’entre eux est bien évidemment le sélectionneur Hansi Flick.

Et Bild d’enfoncer le clou: «Il ne faut pas chercher trop loin pour dénicher les principaux coupables: la fédération, le sélectionneur et les internationaux, personne d’autre. Ce 1er décembre 2022 restera dans les annales et marque la fin d’une ère pour ce qui a si longtemps été une grande et fière nation de football.»