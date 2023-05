Prix Pulitzer: La presse américaine récompensée pour sa couverture de l’Ukraine

Getty Images via AFP

Le siège du «New York Times», à New York.

L’un des plus importants médias du monde, le «New York Times» (NYT) et ses journalistes, ont remporté le Pulitzer du «reportage international» pour leur «couverture inébranlable de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment une enquête de huit mois sur les morts ukrainiens de Boutcha et sur l’unité russe responsable de ces tueries», a annoncé dans un message vidéo Marjorie Miller, administratrice des Pulitzer.